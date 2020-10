Publié il y a 9 minutes / Actualisé il y a 9 minutes

Toulouse et Montpellier passeront mardi en zone d'alerte maximale en raison de la dégradation des indicateurs liés à l'épidémie de Covid-19, rejoignant la plupart des grandes villes françaises, ont annoncé dimanche les préfectures concernées.

Lyon, Grenoble, Saint-Etienne et Lille sont passées samedi en "zone d'alerte maximale", comme c'était déjà le cas à Paris et à Aix-Marseille, ainsi qu'en Guadeloupe.

Les nouvelles contaminations (plus de 16.000 au cours des dernières 24 heures, près de 27.000 la veille) ne cessent d'augmenter, de même que les admissions en réanimation (1.483 patients au total dimanche, un record depuis mai).

Le ministre de la Santé Olivier Véran avait prévenu jeudi que Toulouse, 4e ville de France, et Montpellier, "qui présentent des caractéristiques épidémiques inquiétantes", pourraient suivre le même chemin rapidement.

Le préfet d'Occitanie et de Haute-Garonne Etienne Guyot avait réuni dans l'après-midi par audioconférence plusieurs maires de la métropole de Toulouse pour leur faire part de ce nouveau stade d'alerte, synonyme de nouvelles restrictions.

"Dix-sept communes de l'agglomération toulousaine passent du niveau d?alerte renforcée au niveau d?alerte maximale. De plus, un certain nombre de communes (...) qui appartiennent au bassin de vie toulousain vont passer en niveau d'alerte renforcée", a indiqué le préfet dans un communiqué.

Dans l'Hérault, les 31 communes de la métropole de Montpellier passent également en alerte maximale ainsi que sept communes attenantes, a annoncé la préfecture.

Vendredi, le CHU de Montpellier, qui a activé le niveau 1 de son plan blanc depuis mi-septembre, annonçait la déprogrammation d'une partie de ses activités opératoires "pour faire face à l?afflux de patients atteints du Covid-19".

Avant le week-end, 68 patients atteints de Covid étaient hospitalisés au CHU, dont 24 "dans des services de soins critiques". Le centre hospitalier dispose en tout de 76 lits dédiés aux patients Covid, précisait-il encore.

Dans son dernier bulletin publié vendredi, l'ARS Occitanie fait part de 157 hospitalisations (dont 47 en réanimation) dans l'Hérault, et 145 (dont 40 en réanimation) en Haute-Garonne.

La zone d'alerte maximale est atteinte lorsque le taux d'incidence dans la population générale dépasse 250 nouveaux cas pour 100.000 habitants sur les sept derniers jours, quand il dépasse 100 chez les plus de 65 ans, et si le taux d'occupation des lits en service de réanimation par des patients Covid-19 atteint 30% dans la région.

Elle suppose notamment la fermeture des bars et salles de sport, un protocole renforcé dans les restaurants ou encore des jauges réduites dans les amphithéâtres d'universités et dans les centres commerciaux.

A Aix-Marseille, toutes ces mesures sont reconduites pour 15 jours supplémentaires (jusqu'au 27 octobre), a annoncé le préfet des Bouches-du-Rhône dimanche soir.

Il s'appuie notamment sur un avis des autorités régionales de Santé (ARS Paca) qui indiquent qu'après deux semaines d'inflexion fin septembre dans le département, "la situation actuelle ne fait plus montre d'une amélioration mais d'une stabilisation sous forme de plateau".

Depuis le début de l'épidémie, au moins 32.730 décès ont été recensés en France.

A l'échelle du pays, les indicateurs de l'épidémie se sont encore détériorés en 24 heures, avec une nouvelle augmentation des hospitalisations en réanimation et plus de 16.000 nouveaux cas positifs, selon les chiffres publiés dimanche par Santé Publique France.



