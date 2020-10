Publié il y a 5 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

C'est maintenant une certitude: on peut attraper deux fois la Covid-19, et même être plus malade la deuxième fois. Ce fait est révélé par une étude parue mardi qui détaille le cas de réinfection d'un Américain qui a attrapé deux fois le virus à un mois et demi d'intervalle. Il s'agit de l'un des cinq recensés jusque-là dans le monde.

