Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

Un homme a été décapité en fin d'après-midi vendredi à Conflans Saint-Honorine (Yvelines) et son agresseur présumé, blessé gravement par balle par la police dans la ville voisine d'Eragny (Val-d'Oise), a-t-on appris de source proche de l'enquête.

Le parquet antiterroriste s'est saisi de l'affaire: l'enquête a été ouverte pour "assassinat en relation avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terroriste criminelle", a indiqué le parquet.

Les faits se sont déroulés vers 17H00, près d'un établissement scolaire, a-t-on ajouté par ailleurs de source policière.

Les policiers de la Bac Conflans Saint-Honorine ont été appelés pour un individu suspect rôdant autour d'un établissement scolaire, selon cette source.

Sur place, les policiers ont découvert la victime et à 200 mètres plus loin, à Eragny, ils ont tenté d'interpeller un homme armé d'une arme blanche qui les menaçait et ont fait feu sur lui, le blessant grièvement.

Un périmètre de sécurité a été installé et le service de déminage appelé, en raison d'une suspicion de gilet explosif.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, en déplacement au Maroc, a décidé de rentrer immédiatement à Paris. Depuis Rabat, il s'est entretenu avec le Premier ministre Jean Castex et le président Emmanuel Macron, a-t-on précisé dans son entourage.

Par Jastinder KHERA, avec Sofia MISELEM à Mexico - © 2020 AFP