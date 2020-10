Publié il y a 8 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

La sélectionneuse de l'équipe de France féminine Corinne Diacre a été testée positive au Covid-19, a annoncé samedi la Fédération française de football (FFF), un contretemps qui complique la tâche de la technicienne, contrainte de manquer le rassemblement des Bleues qui doit débuter lundi.

La sélectionneuse et son adjoint chargé des gardiennes Gilles Fouache ont été testés positifs "lors du test effectué en amont du prochain rassemblement des Bleues, qui débutera ce lundi 19 octobre à Clairefontaine", a écrit la FFF dans un communiqué, précisant qu'ils étaient tous les deux "asymptomatiques".

Ils "ne pourront participer physiquement à ce stage ni aux deux matches de qualification à l'Euro-2022" face à la Macédoine du Nord le 23 octobre à Orléans et en Autriche le 27 octobre, poursuit la fédération.

En l'absence de Diacre, l'équipe sera confiée à l'entraîneur adjoint Eric Blahic et au préparateur physique Anthony Grech Angelini pendant le rassemblement, en lien avec la sélectionneuse. "La coach sera en contact constant avec son staff et ses joueuses par visio-conférence", assure la FFF.

Cette annonce vient néanmoins compliquer la tâche de la sélectionneuse (46 ans), sous le feu des critiques ces derniers jours après avoir décidé de ne pas convoquer pour "raison sportive" sa capitaine Amandine Henry (Lyon), un choix qui a fait beaucoup de remous autour des Bleues.

- "Situation très particulière" -

Corinne Diacre, qui a pris le risque de braquer un peu plus son vestiaire déjà ébranlé par la mise en retrait de la sélection de la gardienne Sarah Bouhaddi ou les relations réputées fraîches entre la sélectionneuse et la défenseure Wendie Renard, n'aura pas l'opportunité de dénouer la situation en face à face avec ses joueuses.

"Je confie la sélection avec grande confiance à Eric et Anthony", a néanmoins déclaré Diacre, citée dans le communiqué. "Nous échangerons de manière constante pendant les 10 jours de stage avec l'objectif inchangé de remporter ces deux matches de qualification. La situation est très particulière mais nous nous adapterons, le plus important étant de respecter les mesures sanitaires pour préserver la santé de tous."

Eric Blahic, testé positif le mois dernier, avait lui-même manqué le rassemblement de septembre avant de reprendre normalement ses fonctions.

Actuellement invaincues et deuxièmes de leur groupe de qualification pour l'Euro-2022 à 3 points de l'Autriche, mais avec un match en moins, les Françaises vont affronter les Macédoniennes du Nord vendredi prochain avant d'aller défier les Autrichiennes chez elles pour un choc au sommet le 27 octobre.



