La sélectionneuse de l'équipe de France féminine Corinne Diacre et son entraîneur des gardiennes Gilles Fouache ont été testés positifs au Covid-19, a annoncé samedi la Fédération française de football (FFF), ce qui contraindra la technicienne à manquer le rassemblement des Bleues qui doit débuter lundi.

"La sélectionneuse et son adjoint ne pourront participer physiquement à ce stage ni aux deux matches de qualification à l'Euro-2022" face à la Macédoine du Nord le 23 octobre à Orléans et en Autriche le 27 octobre, précise la FFF dans un communiqué, ajoutant que l'équipe sera confiée à l'entraîneur adjoint Eric Blahic et au préparateur physique Anthony Grech Angelini pendant le rassemblement.

AFP