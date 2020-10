Publié il y a 35 minutes / Actualisé il y a 19 minutes

Une superstar de la K-pop, des reines de beauté et des personnalités de la télévision font partie des célébrités de plus en plus nombreuses à faire entendre leur voix pour soutenir le mouvement pro-démocratie thaïlandais.

