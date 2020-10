Publié il y a 3 minutes / Actualisé il y a 3 minutes

Lyon, qui a mené 3-0 avant de trembler en seconde période, est venu à bout de Strasbourg (3-2) dimanche pour la 7e journée de Ligue 1, une première victoire depuis fin août qui ramène l'OL à la 7e place, à 4 points du podium provisoire.

Dans une rencontre au rythme endiablé et au final très indécis, l'OL a pris l'ascendant grâce à Tino Kadewere (12e) puis un doublé de Karl Toko-Ekambi (25e, 42e). Mais Strasbourg y a cru jusqu'au bout, réduisant la marque grâce à Habib Diallo (43e) et Jean-Eudes Aholou (55e) sans parvenir à égaliser.

C'est un gros ouf de soulagement pour Lyon, qui restait sur cinq matches sans victoire (4 nuls, 1 défaite) et s'extirpe de la deuxième partie de tableau pour remonter au 7e rang (10 pts), plus proche de ses objectifs de qualification européenne en fin de saison.

Pour Strasbourg, en revanche, c'est une sixième défaite en sept journées et les Alsaciens, pas récompensés de leurs efforts, ont longtemps poussé les Lyonnais dans leurs retranchements au stade de la Meinau.

L'attaque lyonnaise n'est pas en cause, cette fois: Lyon a enfin montré des capacités offensives à la hauteur de son riche arsenal d'attaquants.

- Rencontre très indécise -

Enfin fixé sur son effectif depuis la clôture du mercato, l'OL a débuté la rencontre avec Tino Kadewere, Memphis Depay, Karl Toko Ekambi et la recrue brésilienne Lucas Paqueta, qui faisait ses grands débuts sous le maillot lyonnais.

Cela a plutôt bien fonctionné: le Zimbabwéen Kadewere, transfuge du Havre (L2), a inscrit son tout premier but en Ligue 1 d'une frappe puissante que le gardien strasbourgeois Bingourou Kamara a insuffisamment ralentie (12e).

Puis l'OL a enfoncé le clou sur deux déboulés de Depay conclus à chaque fois par Toko Ekambi dans la cage vide (25e, 42e).

Mais à 3-0, l'équipe de Rudi Garcia aurait dû mieux serrer les boulons derrière: Strasbourg est aussitôt revenu dans le match, d'abord avec un but opportuniste (43e) de la recrue Habib Diallo (ex-Metz), son premier sous ses nouvelles couleurs, puis un tir rasant d'Aholou (55e).

Dans cette rencontre très indécise, les parades du gardien lyonnais Anthony Lopes (31e, 55e, 81e) ont évité un scénario plus défavorable pour l'OL.

Et Lyon n'a pas eu à déplorer les ratés de Moussa Dembélé, qui a buté sur Mitrovic après avoir effacé le gardien (72e), ou de Marcelo, dont la tête sur corner a été stoppée sur sa ligne par Kenny Lala (73e)...

Après les victoires du Paris SG (1er, 15 pts) vendredi à Nîmes (4-0), puis de Marseille (5e, 12 pts) samedi contre Bordeaux (3-1), le succès de l'OL ramène aux premiers rangs les grands favoris de la Ligue 1, en attendant un derby du Nord avec la première place en jeu entre Lille (3e, 14 pts) et Lens (4e, 13 pts).



