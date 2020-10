Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 4 heures

Le Premier ministre Jean Castex a étendu jeudi le couvre-feu pour freiner l'épidémie de coronavirus à 38 nouveaux départements et à la Polynésie, soit à un total de 46 millions de personnes, prévenant que "des mesures beaucoup plus dures" étaient envisagées. "La situation est grave", a estimé le chef du gouvernement et la réponse concerne désormais les deux-tiers des Français pour faire face à une circulation du virus "extrêmement élevée", avec 41.000 cas enregistrés ces dernières 24 heures, un niveau jamais vu.

Le Premier ministre Jean Castex a étendu jeudi le couvre-feu pour freiner l'épidémie de coronavirus à 38 nouveaux départements et à la Polynésie, soit à un total de 46 millions de personnes, prévenant que "des mesures beaucoup plus dures" étaient envisagées. "La situation est grave", a estimé le chef du gouvernement et la réponse concerne désormais les deux-tiers des Français pour faire face à une circulation du virus "extrêmement élevée", avec 41.000 cas enregistrés ces dernières 24 heures, un niveau jamais vu.