Privée de revenus à cause de la pandémie de coronavirus, Roberta Machado parcourt les rues de Copacabana, quartier touristique de Rio de Janeiro, pour vendre des fleurs à bord d'une Coccinelle transformée en jardin ambulant.

"Ma maison a toujours ressemblé à une boutique de fleuriste, avec plein de fleurs et de plantes partout", explique cette Brésilienne de 51 ans à l'AFP. "Il fallait que je trouve un moyen de gagner ma vie, alors j'ai choisi de faire une chose que j'adore et j'ai acheté cette voiture", ajoute-t-elle, désignant fièrement sa coccinelle Volkswagen vert pistache, un modèle de 1969, son année de naissance.

Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne passe pas inaperçue. De l'habitacle au capot, en passant par le coffre et le toit ouvrant: le véhicule tout entier est recouvert d'orchidées, de roses, tournesols, marguerites et autres fleurs vendues aux habitants du quartier. Un vrai festival de senteurs et de couleurs, qui égaie les rues du quartier et attire le regard de passants sous le charme.

- "Linda flor" -

La Coccinelle de Roberta Machado est la plupart du temps garée sur l'Avenue Nossa Senhora de Copacabana, artère centrale du quartier du même nom, mais il lui arrive aussi de parcourir les rues pour des livraisons à domicile.

Comme des millions de Brésiliens, la vie de Roberta Machado a été bouleversée par la pandémie de coronavirus. Il y a un mois, elle travaillait dans un tout autre secteur d'activité, louant des chambres à des touristes. Elle avait aussi des parts dans une entreprise de location de perruques qui a fermé ses portes.

Sa boutique de fleurs ambulante a été baptisée "Lia, linda flor" (Lia, jolie fleur), en hommage à sa mère Lia, décédée en juillet. Chaque matin, Roberta passe plus d'une heure à entreposer minutieusement sur sa Coccinelle les bouquets et pots de fleurs achetés la veille au soir ou à l'aube au marché au gros. Chaque détail compte pour que l'effet visuel soit parfait.

Leila Autran, qui travaille dans une agence de voyages, lui achète souvent des fleurs pour les offrir à des personnes âgées de sa famille qui restent confinées à Rio, une des villes les plus affectées du Brésil par le coronavirus.

"Roberta a réussi à surmonter l'adversité pour créer quelque chose de magnifique", dit cette cliente régulière.



