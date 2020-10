Publié il y a 29 minutes / Actualisé il y a 29 minutes

Lewis Hamilton (Mercedes) a obtenu la pole position pour le Grand Prix du Portugal en réalisant samedi le meilleur temps des qualifications devant son coéquipier Valtteri Bottas.

Il s'agit de la 9e pole de la saison pour le Britannique et la 97e de sa carrière.

Il deviendrait en cas de victoire dimanche le recordman absolu des victoires en Grand Prix de F1 avec 92 succès pour 91 à Michael Schumacher.

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) partira en 3e position devant le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari).

"Nous avons une fantastique voiture mais il faut vraiment s'employer pour en tirer le meilleur. Valtteri a été très rapide pendant tout le weekend en obtenant le meilleur temps de chacune des séances d'essais alors j'ai puisé au fond de moi-même pour trouver les secondes supplémentaires", a souligné Hamilton.

Il compte actuellement 69 points d'avance au championnat sur Bottas alors qu'il reste six épreuves à courir et vise cette année un 7e titre, égalant le record du même Michael Schumacher.

Mercedes peut aussi mathématiquement obtenir un 7e titre constructeurs consécutif mais sa rivale Red Bull devra pour cela subir une contre-performance sur le circuit de l'Algarve, inscrit pour la première fois au calendrier du championnat du monde de F1.

Ce circuit accueille ce weekend des spectateurs mais en nombre limité en raison de la pandémie de coronavirus.

Le départ de la course doit être donné dimanche à 14h10 (13h10 GMT).



