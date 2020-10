Publié il y a 55 minutes / Actualisé il y a 55 minutes

Suspense jusqu'au Duomo: le Britannique Tao Geoghegan Hart, vainqueur de la 20e étape du Giro samedi à Sestrières, et l'Australien Jai Hindley, nouveau maillot rose, sont classés dans la même seconde à la veille de l'arrivée à Milan.

Le contre-la-montre final de 15,7 kilomètres déterminera le vainqueur final, obligatoirement inattendu puisque ni le Britannique ni l'Australien n'étaient leaders de leurs équipes au départ de Sicile.

Hindley a dépossédé Wilco Kelderman du maillot rose que le Néerlandais, son chef de file théorique, avait endossé jeudi après le Stelvio. Mais après montré déjà des signes de faiblesse face à Hindley et à Geoghegan Hart, meilleurs grimpeurs que lui durant cette dernière semaine de course.

Le scénario s'est répété samedi sur le parcours de remplacement de l'étape prévue après le refus des autorités françaises d'autoriser le passage par les cols d'Agnel et d'Izoard. Avec un rôle déterminant, une nouvelle fois, pour l'Australien Rohan Dennis qui a fait exploser le groupe des leaders à 30 kilomètres de l'arrivée, dans la deuxième des trois montées de Sestrières, et a tenu bon jusqu'à l'approche de la ligne (3e à 25 sec).

A l'inverse de l'étape du Stelvio, le sprint a tourné en faveur de Geoghegan Hart, déjà vainqueur dimanche dernier à Piancavallo. Le Britannique a empoché les 10 secondes de bonification allouées au vainqueur et a rejoint au classement son rival, lequel avait grignoté une bonification en cours d'étape.

Cette situation inédite dans l'histoire des grands tours, à la veille de l'arrivée, préserve l'intérêt du dernier chrono dans lequel Geoghegan Hart est censé être le meilleur rouleur des deux. Dans la partie la plus roulante (17,7 km) du contre-la-montre de Valdobbiadene, voici une semaine, le Britannique avait pris 34 secondes à l'Australien.

- L'assurance de Geoghegan Hart -

En revanche, Hindley (46e) avait fait sensiblement mieux que Geogehgan Hart (126e) dans le contre-la-montre d'ouverture du Giro à Palerme. En réponse, le Britannique a répliqué samedi: "C'était il y a longtemps, beaucoup de choses se sont passées depuis."

Geoghegan Hart a apporté une sixième victoire d'étape à l'équipe Ineos, privée dès le troisième jour son chef de file gallois Geraint Thomas (abandon). A la grande satisfaction de son patron Dave Brailsford lui aussi optimiste sur les chances du Londonien (25 ans) de gagner le Giro deux ans après le Britannique Chris Froome: "Je pense que oui mais tout le monde est fatigué à la fin d'un grand tour."

Hindley, maillot rose pour la première fois de sa carrière, a tenté en vain de distancer son adversaire direct, une première fois à l'approche des 3 derniers kilomètres, puis à plusieurs reprises dans les 2300 derniers mètres.

"Tao était très fort", a reconnu sans détour le jeune Australien (24 ans). "Je n'ai jamais eu besoin de forcer", a répliqué en écho Geoghegan Hart, sans modestie affichée.

Avec Kelderman troisième à 1 min 32 sec, l'équipe Sunweb risque de placer deux coureurs sur le podium mais de laisser échapper la victoire. Hindley, en tout cas, n'a pas voulu revenir sur le choix tactique de l'étape du Stelvio (victoire d'étape à la clé mais aucun écart sur Geoghegan Hart) qui pourrait peser lourd.

"Je n'ai aucun regret", a assuré Hindley décidé à jouer son va-tout entre Cernusco sul Naviglio et le centre de Milan: "Ce sera la course de vérité."



