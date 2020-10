Publié il y a 49 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

Pour ou contre un changement de Constitution: les Chiliens votent dimanche par référendum, un an après l'éclatement d'un soulèvement social d'une ampleur inédite qui a remis en cause le modèle économique ultra-libéral accusé de bénéficier seulement aux plus riches.

