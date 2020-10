Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le nombre des morts du Covid-19 a dépassé samedi le seuil symbolique de 10.

000 en Allemagne, conduisant la chancelière Angela Merkel à réitérer son appel à réduire au maximum les relations sociales pour freiner la contagion.

"L'ordre du jour est le suivant : réduire les contacts, rencontrer le moins de monde possible", a souligné la chancelière allemande dans son podcast hebdomadaire samedi.

L'institut de veille sanitaire de référence Robert Koch (RKI) a comptabilisé samedi 10.003 morts depuis le début de la crise sanitaire, soit 49 de plus que la veille.

Jusque-là épargnée par la pandémie de Covid-19, l'Allemagne est frappée de plein fouet par la deuxième vague.

La hausse du nombre des contaminations a conduit la ville de Francfort à annuler samedi soir l'ensemble de ses marchés de Noël.

"Notre comportement influe grandement sur la vitesse à laquelle le virus se propage", a insisté la chancelière.

Angela Merkel avait déjà solennellement demandé samedi dernier à ses concitoyens de "rester à la maison" autant que possible.

"Ce que sera l'hiver, ce que sera notre Noël, sera décidé dans les jours et les semaines à venir", a-t-elle de nouveau averti, rediffusant son discours de la semaine dernière.

Au total, ce sont 418.005 personnes qui ont contracté le Covid-19 dans ce pays, soit 14.714 cas supplémentaires en moins de 24 heures, un nouveau record quotidien également, même si ce chiffre intègre des cas qui n'avaient pas été enregistrés la veille en raison d'une défaillance technique dans la transmission des données.

Le précédent record avait été établi jeudi, le RKI avait alors comptabilisé 11.287 nouveaux cas en une journée.

Le président du Robert Koch Institut, Lothar Wieler, grandement respecté en Allemagne, a estimé jeudi que la situation dans son pays était "très grave", exhortant la population à respecter les gestes barrières pour contenir la progression de la maladie.

"Le virus peut se propager de manière incontrôlée" dans certaines régions depuis septembre, avait averti Lothar Wieler, expliquant que "les jeunes sont actuellement les plus exposés au virus".

L'Allemagne, qui avait plutôt bien résisté à la première vague au printemps, fait face depuis plusieurs semaines, comme l'ensemble des pays européens, à une forte augmentation du nombre des cas de Covid-19.

Face au rebond épidémique, les autorités allemandes ont durci les mesures contre la pandémie, optant notamment pour des interdictions de rassemblements.

Des restrictions locales ont également été décidées, comme à Berlin, où le port du masque a été imposé dans certaines rues fréquentées. Un canton alpin du sud, en Bavière, autour de Berchtesgaden, s'est vu imposé un quasi confinement en début de semaine.



