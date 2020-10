Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

L'AC Milan, irrésistible depuis le début de la saison, a abandonné lundi ses premiers points en Serie A au terme d'un nul spectaculaire face à l'AS Rome (3-3), en clôture de la 5e journée.

A 39 ans, l'inusable Zlatan Ibrahimovic a pourtant continué à montrer la voie avec un troisième doublé en trois matches de championnat disputés. Un premier but après moins de deux minutes, sur un joli service de Leao, puis un penalty qu'on pensait décisif pour le 3-2 (79e), lui permettent de prendre seul la tête du classement des buteurs.

Entre-temps, Leao avait offert un autre caviar à Saelemaekers (47e), mais cela n'a pas suffi à assurer une cinquième victoire en cinq matches aux leaders rossoneri, car la défense, jusqu'ici très solide, a cette fois lâché.

Les Romains, trois fois menés au score, sont ainsi revenus à chaque fois en profitant au passage de certaines approximations du gardien milanais Tatarusanu, appelé à suppléer Donnarumma, testé positif au Covid-19 et forfait de dernière minute. Pour sa première apparition sous le maillot milanais, l'ex-Lyonnais a sans douté payé un manque de rythme, lui qui n'a joué qu'avec la Roumanie depuis février.

"Les erreurs font partie du foot", l'a absous son entraîneur Stefano Pioli.

Dzeko a profité d'une sortie aérienne manquée sur corner de l'international roumain pour égaliser une première fois en première mi-temps, puis Veretout a ramené les siens à 2-2 sur un penalty contesté (71e), après une balle relâchée par Tatarusanu, avant que Kumbulla n'arrache le 3-3 à six minutes de la fin.

"L'objectif avant le match était de gagner, mais cela reste un résultat positif, étant donné que nous avons été menés trois fois", a souligné sur Sky Sport l'entraîneur romain Paulo Fonseca, qui a également estimé que l'arbitre s'était trompé sur les deux penalties du soir.

Milan, avec 13 points, reste en tête du classement, avec 2 points d'avance sur Naples et Sassuolo, au terme de cette rencontre disputée sans spectacteur en raison du retour du huis-clos intégral dans les stades italiens.

Les Rossoneri regretteront sans doute les occasions manquées, notamment sur une tête de Kjaer repoussée par le poteau ou un coup franc puissant de Calhanoglu détourné par le gardien romain Mirante.

"C'est dommage, on a eu les opportunités pour gagner, on a tout fait pour, mais c'est le foot", a commenté Rafael Leao.

Seule consolation pour Milan: il étire un peu plus sa série d'invincibilité depuis la reprise des matches en juin après le confinement: 22 matches désormais sans défaite, toutes compétitions confondues.



Par Olga NEDBAEVA - © 2020 AFP