Publié il y a 41 minutes / Actualisé il y a 31 minutes

Plus qu'une semaine avant l'élection: la course à la Maison Blanche est entrée mardi dans sa phase finale, Joe Biden et Donald Trump faisant chacun campagne dans des Etats normalement considérés acquis pour les républicains, signe de l'immense défi dressé devant le président.

