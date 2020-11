Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 3 minutes

Plus de cinquante maires et présidents de grandes agglomérations urbaines ont demandé samedi au Premier ministre Jean Castex de "travailler rapidement à une solution" pour les commerces de proximité, dont les librairies, fermés pour cause de confinement, a annoncé France Urbaine.

