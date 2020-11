Publié il y a 44 minutes / Actualisé il y a 44 minutes

Le Paris SG aborde le match clé à Leipzig mercredi (21h00), décisif pour la qualification pour les 8es de la Ligue des champions, avec un onze titulaire sans surprise, en l'absence de Kylian Mbappé et Neymar, selon les compositions fournies par l'UEFA.

Le Paris SG aborde le match clé à Leipzig mercredi (21h00), décisif pour la qualification pour les 8es de la Ligue des champions, avec un onze titulaire sans surprise, en l'absence de Kylian Mbappé et Neymar, selon les compositions fournies par l'UEFA.



L'entraîneur Thomas Tuchel a fait confiance au trio Angel di Maria-Moise Kean-Pablo Sarabia pour compenser le forfait de ses attaquants stars, blessés.

"Dima" avait été brillant lors de la demi-finale remportée par les Parisiens face aux Allemands (3-0) le 18 août dernier, avec un but et deux passes décisives.

"C'est toujours un joueur clé, mais il manque de rythme, il ne faut pas trop attendre de lui", a prévenu mardi le technicien souabe au sujet de l'Argentin, suspendu lors des quatre derniers matches de Ligue 1.

Tuchel, également privé de Marco Verratti et de Mauro Icardi, a mis l'accent sur les valeurs collectives pour obtenir un bon résultat de la Red Bull Arena, face à un adversaire qui convoite, comme lui, un billet pour la phase finale.

Sa défense, et surtout la charnière Danilo-Kimpembe qu'il a installée après la défaite inaugurale contre Manchester United (2-1) le 20 octobre, va connaître un sacré test face à l'attaque de Leipzig menée par Emil Forsberg et l'ancien Parisien Christopher Nkunku.

Ce match constitue l'occasion de voir si le choix de Tuchel de repositionner Marquinhos dans l'entrejeu, où le Brésilien figure aux côtés d'Ander Herrera et Idrissa Gueye, pour laisser Danilo Pereira, habituel milieu, en défense centrale, fonctionne au haut niveau européen.

Le latéral droit Alessandro Florenzi, laissé au repos lors du succès à Nantes (3-0) samedi, débute bien sur le terrain. Idem pour Layvin Kurzawa, remplaçant à la Beaujoire, sur le flanc gauche.

Côté saxon, l'entraîneur Julian Nagelsmann a réservé quelques surprises, avec Dani Olmo à la place de Yusuf Poulsen en attaque, et la titularisation d'Ibrahima Konaté en défense, un Parisien de naissance qui n'a débuté qu'une seule fois cette saison.

Paris et Leipzig comptent chacun trois points, derrière le leader Manchester United, pour ce match de la 3e journée.

Composition des équipes:

RB Leipzig: Gulacsi - Orban, Upamecano, Konaté - Mukiele, Sabitzer (cap), Haidara, Angelino - Nkunku, Forsberg, Olmo

Paris SG: Navas - Florenzi, Danilo, Kimpembe, Kurzawa - Gueye, Marquinhos (cap), Herrera - Di Maria, Kean, Sarabia

Arbitre: M. Marciniak (POL)



Par Julie JAMMOT avec Daniel HOFFMAN à New York - © 2020 AFP