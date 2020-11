Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 33 minutes

La Chine a suspendu mardi in extremis l'entrée en Bourse record du géant du paiement en ligne Ant Group, soumis à une pression croissante des régulateurs financiers. Cette suspension a fait chuter le titre du géant du commerce en ligne Alibaba, également créé par le milliardaire Jack Ma, et auquel Ant Group est lié. Le titre a perdu 8% à Wall Street mardi et près de 10% mercredi à l'ouverture de la Bourse de Hong Kong.

