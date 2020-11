Emmanuel Macron a réuni mercredi matin un Conseil de défense sur l'épidémie de Covid-19 pour discuter de possibles nouvelles mesures face à l'épidémie qui galope toujours, après une série de couacs autour du reconfinement.

Le bilan de la pandémie a une nouvelle fois dépassé mardi la barre de 400 morts en 24 heures, avec 426 décès des suites du Covid à l'hôpital, auxquels s'ajoutent 428 morts enregistrés en quatre jours dans les Ehpad. Depuis le début de l'épidémie, le Covid-19 a fait 38.289 morts, selon le dernier bilan officiel.

Indicateur essentiel de la pression sur le système hospitalier, que le confinement vise à limiter, le nombre de patients gravement atteints dans les services de réanimation était mardi de 3.869 (39 de plus en 24 heures), pour quelque 6.400 lits actuellement disponibles.

Face à ces chiffres, l'exécutif choisira-t-il de durcir le confinement? Des mesures plus restrictives sont sur la table, comme un possible "couvre-feu" à Paris ou en Ile-de-France (notamment en raison des attroupements devant certains commerces autorisés à rester ouverts), annoncé prématurément mardi par le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

Un couac retentissant qui a succédé à la polémique et aux volte-face gouvernementales sur l'ouverture des commerces - de proximité ou grande distribution, puis produit par produit. Polémique qui a généré une fronde de dizaines de maires qui ont bravé dans différentes régions les décisions gouvernementales et pris des arrêtés pour autoriser la réouverture de magasins.

- "Bazar" et "cacophonie" -

L'impression de désordre - "Le big bazar" titrait lundi Libération, tandis que Le Figaro fustigeait "L'exécutif en pleine cacophonie" - a été encore renforcée par une péripétie à l'Assemblée nationale, où les oppositions ont réussi dans la nuit à limiter à mi-décembre la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, alors que le gouvernement voulait qu'il soit étendu à la mi-février.

Or, c'est précisément ce régime d'exception qui permet de restreindre drastiquement les déplacements ou de confiner la population. Mais les députés de la majorité se sont retrouvés en minorité sur les bancs.

Le ministre de la Santé Olivier Véran, qui doit par ailleurs être entendu mercredi après-midi par la mission d'information de l'Assemblée sur la gestion de l'épidémie, a fait interrompre la suite de l'examen du texte. Et le gouvernement a la possibilité de revenir sur ces votes avant l'adoption définitive du projet de loi, prévue vendredi mais qui pourrait être repoussée.

Des voix s'élèvent en tout cas pour un durcissement des mesures face à la résurgence épidémique, comme Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses à l?hôpital Tenon à Paris, qui s'est dit "consterné" par un confinement "complètement light".

- "Plus strict" -

Ou Frédéric Valletoux, président de la Fédération hospitalière de France, qui appelle à un resserrement de la vis "si les chiffres ne s'améliorent pas". Position partagée par le maire de Nice Christian Estrosi, qui plaide mercredi dans Le Parisien pour "un confinement plus strict" si la courbe ne s'inverse pas d'ici une semaine.

Les mesures dans l'éducation nationale, dont les établissements restent ouverts contrairement au premier confinement du printemps, sont également contestées, par les collectivités ou syndicats qui les jugent difficilement applicables, comme par des élèves qui les dénoncent comme pas assez protectrices.

Dans la foulée du Conseil de défense, le Conseil des ministres devait notamment examiner le projet de budget rectifié pour 2020, qui entérine une récession plus importante que prévu et prévoit 20 milliards d'euros de dépenses supplémentaires. Pour cette quatrième loi de finances rectificative depuis le début de la crise, le gouvernement a revu à la hausse l'impact de l'épidémie de Covid-19 sur l'économie, avec contraction du PIB de 11%, contre un recul évalué à 10% dans la précédente prévision de septembre.

En cause justement: le reconfinement, initialement prévu pour un mois, et qui va faire replonger l'activité et grever le rebond enregistré au troisième trimestre après la sortie du premier confinement. Et la nouvelle prévision de récession "suppose" d'ailleurs que ce nouveau confinement dure plus d'un mois, a estimé le Haut conseil des finances publiques.

