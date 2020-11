Publié il y a 44 minutes / Actualisé il y a 37 minutes

Eta, désormais rétrogradé en simple dépression tropicale, poursuit sa progression en Amérique centrale, laissant dans son sillage plus de 63 morts et des milliers de sinistrés, et se renforcera vendredi au-dessus de la mer des Caraïbes pour menacer Cuba, la Jamaïque et la Floride.

