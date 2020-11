Publié il y a 53 minutes / Actualisé il y a 47 minutes

Duels de haute volée! Les déçus de la Ligue des champions, Paris SG et Rennes, se jaugent samedi au Parc des Princes lors d'une 10e journée de Ligue 1 marquée dimanche par le derby de la Côte d'Azur et le choc sulfureux entre Lyon et Saint-Etienne.

Duels de haute volée! Les déçus de la Ligue des champions, Paris SG et Rennes, se jaugent samedi au Parc des Princes lors d'une 10e journée de Ligue 1 marquée dimanche par le derby de la Côte d'Azur et le choc sulfureux entre Lyon et Saint-Etienne.