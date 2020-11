Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 37 minutes

Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.



- La Grèce se reconfine -

La Grèce s'est reconfinée samedi pour trois semaines face à la deuxième vague de la pandémie. Pour chaque sortie, les Grecs doivent obtenir un feu vert des autorités, par SMS. L'amende pour ceux qui ne portent pas le masque a doublé, à 300 euros.

- Nouvelles restrictions en Pologne -

De nouvelles restrictions sont entrées en vigueur en Pologne, qui a enregistré un demi-million de cas : cinémas, théâtres, institutions culturelles sont fermés. Dans les centres commerciaux, seuls les magasins jugés essentiels sont ouverts. Les élèves du primaire vont passer lundi comme les autres élèves à l'enseignement à distance.

- Violences en Allemagne -

Des violences ont éclaté à Leipzig, dans l'est de l'Allemagne, à l'issue d'une importante manifestation contre les restrictions, lorsque des groupes ont "attaqué" les forces de l'ordre qui avaient appelé à la dispersion du rassemblement.

- Manifestations à Madrid -

Des centaines de complotistes et militants anti-vaccins ont manifesté à Madrid le long de la promenade du Prado contre la "dictature" du virus Covid-19 et les restrictions imposées par les autorités espagnoles pour tenter d'endiguer l'épidémie.

- Plus de 1,24 million de morts -

La pandémie de nouveau coronavirus a fait au moins 1.243.513 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi en milieu de journée.

Plus de 49,3 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués.

Derrière les États-Unis, pays le plus touché avec 236.099 décès, suivent le Brésil (162.015), l'Inde (125.562), le Mexique (94.323) et le Royaume-Uni (48.475).

- France: état d'urgence sanitaire prolongé -

En France, le Parlement a adopté le projet de loi prolongeant l'état d'urgence sanitaire après le vote positif des députés lors de l'ultime lecture du texte, mais sans gommer la défiance des oppositions de droite et de gauche.

Échéance au 16 février, instauration d'un régime transitoire jusqu'au 1er avril, recours aux ordonnances: le gouvernement met en avant la situation sanitaire "très préoccupante" provoquée par la deuxième vague de l'épidémie pour justifier la prolongation de ce régime d'exception.

- Slovaquie: 2e étape du dépistage -

La Slovaquie a lancé la deuxième étape de dépistage du coronavirus à l'échelle nationale, après une première vague de tests qui a révélé plus d'un pour cent de personnes positives sur les 3,6 millions testées.

- Nouvelles mesures de soutien en Italie -

Le gouvernement italien a décidé dans la nuit de vendredi à samedi de nouvelles mesures de soutien aux secteurs économiques et aux familles touchés par les récentes mesures de restriction, d'un montant de 2,5 milliards d'euros, selon les médias.

- Virus "mutant" chez les visons -

Six pays - Danemark, Pays-Bas, Espagne, Suède, Italie, Etats-Unis - ont jusqu'à présent fait état de cas de Covid-19 dans des élevages de visons, selon l'Organisation mondiale de la santé.

Le Danemark avait annoncé mercredi l'abattage de la totalité des plus de 15 millions de visons du pays, affirmant qu'une version ayant muté du SARS-Cov-2, qui pourrait menacer l'efficacité d'un futur vaccin, avait été transmise par ces animaux à douze personnes.

En raison de cette découverte, les voyageurs arrivant du Danemark (à l'exception des Britanniques ou résidents permanents), se voient désormais refuser l'entrée au Royaume-Uni.

- Football: joueurs positifs au Real Madrid -

L'attaquant international belge Eden Hazard et le milieu de terrain international brésilien Casemiro ont été testés positif, a annoncé le Real Madrid. Le match contre le Valence CF dimanche soir, pour la 9e journée du Championnat d'Espagne, se jouera donc sans eux.

burs-paj-acm/cds/fjb



Par Caroline TAIX - © 2020 AFP