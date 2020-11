Publié il y a 1 heures / Actualisé le Vendredi 06 Novembre à 10H02

A moto, Mohamed Derbass file à toute allure poursuivi par une dizaine de lévriers. Dans le Nord-Est syrien, il pratique l'élevage de cette race prisée pour la course et la chasse, malgré la guerre et les restrictions dues au nouveau coronavirus.

