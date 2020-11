Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Quatre fédérations de magasins de centre-ville et centres commerciaux ont demandé au gouvernement de restreindre les ventes en ligne "aux seuls produits de première nécessité" et d'interdire le "Black Friday", dans une tribune publiée dans le Journal du dimanche. Elles demandent aussi de pouvoir rouvrir les commerces "non essentiels" dès le 12 novembre.

Quatre fédérations de magasins de centre-ville et centres commerciaux ont demandé au gouvernement de restreindre les ventes en ligne "aux seuls produits de première nécessité" et d'interdire le "Black Friday", dans une tribune publiée dans le Journal du dimanche. Elles demandent aussi de pouvoir rouvrir les commerces "non essentiels" dès le 12 novembre.