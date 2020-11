Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 17 minutes

Et de quatre budgets de crise: l'Assemblée nationale a adopté dans la nuit de mardi à mercredi le quatrième et dernier projet rectifié pour 2020, avec 20 milliards de dépenses supplémentaires, principalement en direction des entreprises et indépendants, un soutien que les oppositions voudraient renforcer.

