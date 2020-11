L'équipe de France, certes diminuée par les blessures mais inquiétante dans le jeu, a été battue à domicile par la Finlande (2-0) en match amical, ce mercredi 11 novembre au Stade de France, sa troisième défaite depuis le Mondial-2018.

Les Bleus de Didier Deschamps, qui a offert mercredi leur première sélection à Marcus Thuram et Ruben Aguilar, effectueront dans trois jours un déplacement crucial samedi à Lisbonne face au Portugal dans le groupe 3 de la Ligue des nations.

C'est terminé, la Finlande s'impose pour la première fois de son histoire face à l'Equipe de France (0-2) #FINFRA #FiersdetreBleus pic.twitter.com/L3UYEd7oqB — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 11, 2020

Sur la pelouse froide d’un Stade de France à huis clos, il n’y avait certes que deux titulaires du Mondial-2018 au coup d’envoi. L’enjeu était certes nul ou presque, au milieu d’un automne surchargé en rencontres. Kylian Mbappé, Raphaël Varane et Lucas Hernandez n’ont certes pas joué.

Mais aucun de ces arguments ne suffira pour excuser la performance insipide des Tricolores, dépassés par les relances assassines de la 55e nation mondiale, dont les joueurs, à en scruter leurs visages étonnés, doivent toujours avoir du mal à y croire.

“On n’était pas dedans” face à des Finlandais “bien organisés”, a reconnu Griezmann, entré pour la dernière demi-heure. “Maintenant il faut regarder ce qu’on a fait de mauvais et penser déjà à samedi”, s’est projeté sur M6 l’attaquant du Barça.

Ruben Aguilar dont c'était la première sélection en équipe de France, a parlé d'"une soirée très frustrante"

"Une soirée très frustrante"

Ruben Aguilar réagit au match face à la Finlande (0-2) et évoque également sa 1ère avec les Bleus #FRAFIN pic.twitter.com/Fh6LOtdQqH — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 11, 2020

Et voici donc les Bleus dans le doute, trois jours avant le déplacement le plus important de leur année 2020, à Lisbonne chez Cristiano Ronaldo. Il faudra gagner ou faire match nul avec au moins un but marqué pour prendre seul la tête du groupe avant de recevoir la Suède mardi, encore à Saint-Denis.

Cette troisième défaite depuis le Mondial (après les revers 2-0 aux Pays-Bas et en Turquie) est aussi pour les Bleus la première à domicile depuis près de deux ans et un amical contre la Colombie en mars 2018 (3-2).

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com