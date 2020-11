L'OM reçoit Porto mercredi en Ligue des champions (21h00) et tentera de ne pas devenir le premier club à perdre 13 matches consécutifs dans l'histoire de la C1, alors que le Real Madrid défie l'Inter pour un match crucial.

Groupe A : Le Bayern pour conclure

(21h00) Bayern Munich - RB Salzbourg

Atlético de Madrid - Lokomotiv Moscou

Le Bayern Munich, 1er avec 9 points, peut d'ores et déjà valider son billet pour les 8es de finale s'il bat le RB Salzbourg (21h00) à domicile, après l'avoir emporté en Autriche 6-2 lors du match aller. Dans le même temps, l'Atlético de Madrid, dauphin des Allemands avec 4 points au compteur, tentera de faire le trou au Wanda Metropolitano contre le troisième, le Lokomotiv Moscou (2 pts). Les Espagnols avaient concédé le match nul en Russie (1-1) il y a trois semaines, mais sont en confiance après leur succès convaincant contre le FC Barcelone samedi en Liga (1-0). Après 12 rencontres cette saison, les Colchoneros n'ont perdu que contre le Bayern.

Groupe B: Un Inter-Real sous pression

(18h55) Mönchengladbach - Shakhtar Donetsk

(21h00) Inter Milan - Real Madrid

Malheur au vaincu ! Positionnés aux deux dernières places de leur groupe, le Real (4 pts) et l'Inter (2 points) s'affrontent en Italie (21h00) après la victoire madrilène (3-2) à l'aller. Accroché à Villarreal dimanche en Liga (1-1), toujours privé de Ramos (touché à une cuisse et a priori absent jusqu'à début décembre) et Benzema (cuisse), le Real n'est pas au mieux avant d'affronter l'Inter Milan d'Antonio Conte, pour qui une défaite compliquerait très sérieusement les chances de qualification.

Les deux favoris de ce groupe sont sous pression face à la perspective d'être éliminés avant les 8es de finale de la Ligue des champions, un accident industriel encore jamais arrivé aux Madrilènes. A Mönchengladbach (1er, 5pts), le Shakhtar Donetsk (2e, 4pts) tentera de son côté d'effacer l'humiliation subie en Ukraine (6-0) au match aller chez le leader invaincu du groupe.

Groupe C : L'OM pour relever la tête

(18h55) Olympiakos - Manchester City

(21h00) Marseille - Porto

Mal engagés dans cette phase de poules après trois défaites, le principal objectif des Marseillais au moment de recevoir le FC Porto est de parvenir à sortir de la terrible série noire dans laquelle ils restent englués, ayant perdu leurs 12 dernières rencontres en Ligue des champions. En s'inclinant au Portugal lors du match aller, les Marseillais ont ainsi égalé le triste record d'Anderlecht (2003-2005) et pourraient devenir le seul club européen à enchaîner 13 revers en cas de défaite mercredi soir.

Les Olympiens auront passé 19 jours sans jouer, après la trêve internationale et le match reporté contre Nice samedi dernier, en raison de plusieurs cas de Covid-19 au sein de l'effectif niçois. Une victoire pourrait toutefois les relancer dans la course à la 3e place, synonyme de qualification en 16es de Ligue Europa, un strapontin actuellement occupé par les Grecs de l'Olympiakos (3 pts), qui reçoivent le leader incontesté Manchester City (9 pts). Il faudra pour cela marquer, ce que l'OM n'a toujours pas fait après 270 minutes sur la scène européenne cette saison...

Groupe D : Liverpool aperçoit les 8es

(21h00) Liverpool - Atalanta Bergame

Ajax Amsterdam - Midtjylland

Les Reds de Liverpool ont l'occasion de s'extraire d'un groupe piégeux, où figurent les révélations des deux dernières éditions de la C1: l'Ajax Amsterdam et l'Atalanta Bergame. Faciles vainqueurs des Italiens à l'aller (5-0), les champions d'Angleterre peuvent finir le travail et enchaîner une quatrième victoire en autant de rencontres face aux quarts-de-finalistes du "Final 8" au mois d'août. Les Néerlandais, avec 4 points en trois rencontres, présentent le même bilan que le club lombard. Leur tâche sera moins ardue puisqu'ils reçoivent les Danois de Midtjylland, derniers avec zéro point.



AFP