Le nouveau dispositif de soutien aux entreprises qui prévoit de pouvoir indemniser à hauteur de 20% du chiffre d'affaires celles qui resteront fermées coûtera 1,6 milliard d'euros par mois à l'Etat, a annoncé mercredi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

"Nous changeons totalement le dispositif (...) pour pouvoir couvrir non pas les plus petites entreprises, mais couvrir toutes les entreprises, sans exception, qui sont fermées", a déclaré le ministre sur France Inter, alors que jusqu'ici le fonds de solidarité était restreint aux entreprises de moins de 50 salariés. A partir du 1er décembre, les entreprises fermées auront le choix entre l'aide forfaitaire allant jusqu'à 10.000 euros, ou une indemnisation à hauteur de 20% de leur chiffre d'affaire par rapport à celui engrangé l'an dernier durant le même mois.

Ce soutien, plafonné à 100.000 euros, concernera 200.000 entreprises a précisé le ministre. Les petites entreprises et les indépendants qui travaillent mais subissent une perte importante de chiffre d'affaires du fait de l'épidémie de Covid-19 pourront toujours avoir accès en décembre à une aide forfaitaire jusqu'à 1.500 euros. Le fonds de solidarité, créé dès le début de la crise pour aider les plus petites entreprises, avait été doté d'une enveloppe de 9 milliards d'euros, mais le gouvernement l'a gonflé de plus de 10 milliards d'euros supplémentaires depuis le regain de l'épidémie.



AFP