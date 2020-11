Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

Des roquettes ont été tirées samedi soir depuis le Tigré sur la capitale de l'Erythrée voisine, Asmara, selon des sources diplomatiques, quelques heures après que le gouvernement éthiopien a pourtant affirmé "contrôler" cette région dissidente d'Ethiopie, dont sa capitale Mekele.

Des roquettes ont été tirées samedi soir depuis le Tigré sur la capitale de l'Erythrée voisine, Asmara, selon des sources diplomatiques, quelques heures après que le gouvernement éthiopien a pourtant affirmé "contrôler" cette région dissidente d'Ethiopie, dont sa capitale Mekele.



Dimanche matin, il n'était toujours pas possible de vérifier de manière indépendante si la ville était totalement sous le contrôle de l'armée fédérale, dont un porte-parole, Mohamed Tessema, a affirmé à l'AFP que les opérations s'y déroulaient "très bien".

Forte de 500.000 habitants avant le début du conflit, Mekele est également le bastion des dirigeants tigréens, issus du Front de libération du Peuple du Tigré (TPLF), contre lesquels le gouvernement éthiopien mène depuis le 4 novembre une opération militaire visant à les remplacer par des "institutions légitimes".

La chute de la capitale régionale était un objectif majeur de la "dernière phase" de l'intervention militaire, qui inclut aussi l'arrestation des leaders tigréens, désormais "chassés" par l'armée et injoignables dimanche.

Le Tigré a cependant tiré samedi soir une série de roquettes sur Asmara, capitale de l'Erythrée, pays voisin honni par le TPLF, ont indiqué dimanche des sources diplomatiques.

"A environ 22H13 le 28 novembre il y a eu six explosions à Asmara", écrit dimanche l'ambassade américaine en Erythrée sur son site internet.

Deux diplomates basés à Addis Abeba ont indiqué à l'AFP que plusieurs roquettes avaient visé samedi soir la capitale érythréenne, située à environ 130 km au nord du Tigré, ciblant semble-t-il l'aéroport et des installations militaires. Aucun détail n'a été fourni sur d'éventuels victimes ou dégâts.

C'est la troisième fois qu'Asmara, déjà ciblée vendredi soir et mi-novembre, est visée par des roquettes tirées depuis le Tigré.

Le TPLF avait revendiqué le premier tir, accusant l'Erythrée de prêter main-forte à l'armée éthiopienne, mais ne s'est pas prononcé sur les deux suivants. Ni l'Ethiopie ni l'Erythrée n'ont réagi.

- "Reconstruire" le Tigré -

Samedi, les autorités tigréennes affirmaient via la télévision locale que des "tirs à l'arme lourde" touchaient Mekele, une information confirmée à l'AFP par deux responsables humanitaires.

Quelques heures plus tard, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed affirmait sur Twitter que l'armée avait pris Mekele et "mené à bien et terminé les opérations militaires dans la région du Tigré."

M. Abiy, prix Nobel de la paix devenu chef de guerre, a également assuré samedi dans un communiqué que l'armée avait pris le contrôle de l'administration régionale et menait "l'opération avec la précision et le soin nécessaire (...) pour s'assurer que les civils ne sont pas ciblés".

"Nous avons maintenant devant nous la tâche critique de reconstruire ce qui a été détruit, de réparer ce qui a été endommagé, de faire revenir ceux qui ont fui, avec comme principale priorité le retour à la normale pour le peuple de la région du Tigré", a également écrit M. Abiy.

La communauté internationale s'est inquiétée depuis le début du conflit de possibles "crimes de guerre" en Ethiopie et a tenté, sans succès, de faire pression sur M. Abiy pour qu'il accepte une médiation.

Les analystes s'interrogent désormais sur la réaction des quelque six millions de Tigréens ainsi que sur la capacité du TPLF, fer de lance durant plus de 15 ans de la guérilla contre le régime militaro-marxiste du Derg (1974-1991), à continuer une résistance armée contre le gouvernement fédéral.

Dimanche, aucune image de Mekele, même à la télévision officielle éthiopienne, n'était disponible Mohamed Tessema, a déclaré à l'AFP que les opérations s'y déroulaient "très bien".

La télévision tigréenne semble avoir entièrement interrompu ses programmes.

De petits rassemblements ont eu lieu samedi soir à Addis Abeba et à Gondar, une ville d'Amhara, région voisine du Tigré avec qui les mauvaises relations sont historiques.

"Les gens étaient dehors toute la nuit pour célébrer (la chute de Mekele). Ils ont tiré en l'air jusqu'à minuit et les gens criaient +nous avons gagné!+", a raconté Edom Asmare, un habitant de Gondar.

Aucun bilan précis du conflit n'est jusqu'ici disponible, mais plusieurs milliers de personnes seraient mortes dans les combats, tandis que plus de 43.000 Ethiopiens ont fui au Soudan voisin.

Les tensions latentes entre M. Abiy et le TPLF, qui après avoir renversé le Derg en 1991 a contrôlé pendant près de 30 ans l'appareil politique et sécuritaire éthiopien, ont culminé avec l'organisation au Tigré d'un scrutin qualifié "d'illégitime" par Addis Abeba.

Moins de deux mois plus tard, début novembre, le Premier ministre y envoyait l'armée après l'attaque, selon Addis Abeba, de deux bases fédérales par les forces du TPLF, ce que ce dernier a démenti.



Par Peter HUTCHISON - © 2020 AFP