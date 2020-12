Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 31 minutes

Lille a décroché son billet pour les 16es de finale de Ligue Europa grâce à un succès à l'arraché contre le Sparta Prague (2-1) jeudi et accompagne l'AC Milan, également qualifié, alors que Nice quitte la compétition, battu 3-2 par Leverkusen.

Le LOSC a longtemps buté sur le mur tchèque et a même cru passer une bien mauvaise soirée lorsque, réduit à 10, le Sparta Prague a pris l'avantage grâce à Krejci (71e).

Une ouverture du score qui a eu le mérite de réveiller des Lillois peu inspirés jusqu'alors, qui ont pu compter sur l'apport de Burak Yilmaz, sorti du banc à la 77e et qui a très vite permis aux siens d'égaliser (80e) puis de passer devant (84e).

Les Nordistes, qui restaient sur deux matches nuls contre Milan en C3 et Saint-Etienne en championnat, ont bien failli être rejoints dans le temps additionnel mais le but des Pragois a été refusé, pour une faute sur le gardien Mike Maignan de la part du portier adverse monté sur un coup-franc, alors que Plavsic avait placé une superbe reprise de volée.

Dans le même groupe, l'AC Milan s'est fait peur en début de match, mené 2-0 au quart d'heure de jeu par le Celtic Glasgow, avec notamment un but de l'attaquant français Odsonne Edouard. Mais les Rossoneri, privés d'Ibrahimovic, toujours blessé, ont réagi avec force et se sont imposés 4-2, scellant leur qualification.

Il fallait un miracle pour que Nice puisse survivre dans cette C3, il n'a pas eu lieu : battus à domicile par le Bayer Leverkusen, les Niçois, qui alignaient une équipe remaniée, sont éliminés, tandis que leurs adversaires du soir rallient les 16es, à l'instar du Slavia Prague, l'autre qualifié du groupe C.

La série noire continue pour les Aiglons, qui enchaînent une cinquième défaite consécutive toutes compétitions confondues.

- Suspens pour Naples -

Tottenham, malgré un match nul 3-3 concédé dans le temps additionnel chez les Autrichiens de LASK, obtient également son billet pour les 16es, et tentera de s'emparer de la première place à Londres jeudi prochain contre le leader, Anvers, victorieux de Ludogorets (3-1) et qualifié aussi.

Le suspense reste entier dans le groupe F après deux matches nuls jeudi : tenu en échec par l'AZ Alkmaar (1-1), Naples est toujours en tête avant de recevoir la Real Sociedad pour la dernière journée, alors que les Basques pointent à deux longueurs avec huit points, comme les Hollandais.

Le Dinamo Zagreb a validé sa qualification grâce à un succès 2-0 contre Feyenoord, tout comme l'Etoile Rouge de Belgrade, Braga et Benfica, facile vainqueur de Poznan (4-0), dauphin des Rangers, qui sont venus à bout du Standard de Liège (3-2).

Le PSV Eindhoven et Grenade seront au rendez-vous des 16es après la victoire hollandaise contre les Andalous (1-0), qui ne seront pas les seuls Espagnols à ce stade de la compétition, puisque Villarreal a également composté son ticket en battant Sivasspor 1-0.

Arsenal, qui l'a emporté sur le Rapid de Vienne (3-1) devant 2.000 spectateurs pour le retour des fans dans les travées pour la première fois depuis mars en Angleterre, Hoffenheim, Leicester et la Roma s'étaient déjà qualifiés pour les 16es lors de la 4e journée.



Par Ron LOPEZ - © 2020 AFP