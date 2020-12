Publié il y a 36 minutes / Actualisé il y a 36 minutes

Les organisateurs japonais des Jeux olympiques de Tokyo-2020 ont annoncé vendredi que l'événement reporté à l'été 2021 en raison du coronavirus coûterait au moins 267 milliards de yens (2,1 milliards d'euros) de plus qu'estimé précédemment.

Selon le comité organisateur, ce montant s'explique par des coûts opérationnels liés au report (171 milliards de yens) et par l'impact financier des mesures contre le coronavirus qui seront mises en place pour les Jeux (96 milliards de yens).

Les coûts pourraient encore enfler davantage, alors que Tokyo-2020 a déclaré qu'il préparait un budget additionnel de réserve de 27 milliards de yens pour aider à couvrir ces dépenses.

Cette annonce intervient alors que l'organisation tente de susciter l'enthousiasme autour de ces Jeux depuis leur report en mars dernier, assurant que l'événement pourra avoir lieu à l'été 2021 même si la pandémie n'est pas sous contrôle.

Le coût alourdi des Jeux pourrait cependant encore refroidir l'opinion publique japonaise qui, selon plusieurs sondages, est majoritairement en faveur d'un nouveau report, voire d'une annulation pure et simple.

Les coûts supplémentaires seront répartis entre le gouvernement japonais, la municipalité de Tokyo et le comité organisateur japonais.



