Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 11 minutes

L'entraîneur de Nice Patrick Vieira, fragilisé par cinq défaites de rang toutes compétitions confondues, a été démis de ses fonctions vendredi, a annoncé le club azuréen.

L'entraîneur de Nice Patrick Vieira, fragilisé par cinq défaites de rang toutes compétitions confondues, a été démis de ses fonctions vendredi, a annoncé le club azuréen.



"Arrivé à l'OGC Nice à l'été 2018, Patrick Vieira n'est plus l'entraîneur de l'OGC Nice à compter de ce jour", écrit le club dans un communiqué.

C'est son ancien adjoint, le Roumain Adrian Ursea (53 ans), qui prend les rênes du Gym, en vue du match à Reims dimanche en Ligue 1.

Symbole du pedigree discret d'Ursea, le club niçois avait mal orthographié son prénom dans le communiqué publié sur le site du club, écrivant "Adrien" au lieu d'"Adrian". Le club ne précise pas s'il est à la recherche d'un remplaçant plus pérenne.

La défaite à domicile (3-2) contre Leverkusen jeudi, synonyme d'élimination dès la phase de groupes de la Ligue Europa, a marqué la fin du bail de Vieira à Nice.

Arrivé à l'été 2018 sur le banc niçois après une première expérience mitigée au New York City FC, l'ancien milieu champion du monde 1998 avait décroché une septième place de Ligue 1 pour sa première saison.

Affichant de nouvelles ambitions après son rachat par le groupe pétrochimique Ineos, le Gym avait décroché son ticket pour la C3 grâce à sa cinquième place de L1 lors de la saison 2019-20, arrêtée au bout de 28 journées à cause de la pandémie.

Le bon départ cette saison des hommes de Vieira a été stoppé par la série, en cours, de cinq défaites consécutives. Les Niçois, actuels 11es du championnat avec 17 points, ont notamment perdu pour longtemps leur capitaine Dante, victime d'une rupture des ligaments croisés du genou.



Par Levi FERNANDES - © 2020 AFP