Publié il y a 41 minutes / Actualisé il y a 31 minutes

La légende américaine de l'aviation Charlie "Chuck" Yeager, le premier pilote à avoir franchi le mur du son, est décédé à l'âge de 97 ans, a annoncé lundi son épouse Victoria. "Je vous annonce avec beaucoup de tristesse que l'amour de ma vie, le général Chuck Yeager est décédé juste avant 9pm ET" (02h00 GMT mardi), a écrit Victoria Yeager sur le compte Twitter de son époux. "Une vie incroyable, bien vécue, le plus grand pilote de l'Amérique et son héritage de force, d'aventure et patriotisme seront pour toujours dans nos souvenirs." Mme Yeager n'a pas précisé les causes du décès de son époux.

La légende américaine de l'aviation Charlie "Chuck" Yeager, le premier pilote à avoir franchi le mur du son, est décédé à l'âge de 97 ans, a annoncé lundi son épouse Victoria. "Je vous annonce avec beaucoup de tristesse que l'amour de ma vie, le général Chuck Yeager est décédé juste avant 9pm ET" (02h00 GMT mardi), a écrit Victoria Yeager sur le compte Twitter de son époux. "Une vie incroyable, bien vécue, le plus grand pilote de l'Amérique et son héritage de force, d'aventure et patriotisme seront pour toujours dans nos souvenirs." Mme Yeager n'a pas précisé les causes du décès de son époux.