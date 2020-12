Le Paris SG semble en forme ascendante mais sa place de leader de Ligue 1 est menacée par Lyon dimanche (21h00) à l'occasion du choc de la 14e journée, qui verra aussi s'affronter deux prétendants à l'Europe, Marseille et Monaco, samedi (17h00).

- Le choc : PSG-OL -

Galvanisés après leur qualification en 8e de finale de Ligue des champions, les Parisiens (1ers, 28 points) n'ont pas le droit à l'erreur en Championnat contre Lyon (3e, 26 pts) qui peut, en cas de succès, dépasser le PSG et prendre la tête de la L1. Invaincus depuis 10 matches en Championnat, les Lyonnais sont à la peine depuis plusieurs saisons face au PSG et totalisent 7 défaites sur leurs 10 dernières confrontations avec les Parisiens en L1. Les "Gones" n'ont remporté aucun de leur 10 derniers déplacements au Parc des Princes et leur dernière victoire remonte au 28 octobre 2007 (3-2).

De son côté, la meilleure attaque de Ligue 1 (33 buts) pourra compter sur une armada offensive prolixe, à l'image de Kylian Mbappé et Neymar, auteurs respectifs d'un doublé et d'un triplé, mercredi, lors de la démonstration du PSG face à Istanbul Basaksehir (5-1). Critiqué depuis plusieurs semaines mais meilleur buteur de L1 (10 buts), Mbappé tentera de laisser derrière lui la barre des 100 buts sous les couleurs parisiennes après l'avoir atteinte lors de la victoire du PSG contre Montpellier samedi dernier (3-1).

- Le joueur : Hatem Ben Arfa -

Arrivé libre à Bordeaux cet été, Hatem Ben Arfa (2 buts, 1 passe décisive) a levé les doutes qui entouraient son état de forme depuis son arrivée sous les couleurs girondines. Impliqué sur les quatre derniers buts de son équipe, l'international français a contribué à la bonne série de Bordeaux (10e, 19 pts), invaincu depuis 3 matches. Désireux de remonter au classement, les Girondins se déplacent chez le dauphin Lille (2e, 26 pts) qui reste sur une victoire convaincante contre Monaco (2-1). Face à la meilleure défense de Ligue 1 (9 buts encaissés), la créativité de l'ancien joueur du PSG pourrait être indispensable pour empêcher les "Dogues" de mettre la pression sur le leader parisien. En cas de victoire dimanche (17h00), les Lillois devront espérer une défaite du Paris SG face à Lyon pour prendre la première place.

- Le chiffre : 5 -

C'est le nombre de victoires consécutives de l'OM en L1, la meilleure série du club en Championnat depuis novembre-décembre 2019, que les olympiens auront à coeur de poursuivre face à Monaco samedi (17h00). Marseille (4e, 24 pts), qui compte un point d'avance sur son adversaire monégasque (5e, 23 pts), accuse deux matches de retard sur le trio de tête. Une sixième victoire consécutive face à l'ASM, combinée à des résultats favorables sur les autres terrains, leur permettrait de grimper sur le podium. Invaincus lors de leurs quatre dernières oppositions face à Monaco en Ligue 1, les Olympiens devront disputer la rencontre sans leur entraîneur, André Villas-Boas, suspendu après son expulsion lors de la victoire face à Nîmes (2-0).

Les Marseillais devront se méfier du plus jeune effectif du championnat (24.7 ans de moyenne d'âge) qui souhaite rebondir après sa défaite contre Lille (2-1). Si Wissam Ben Yedder n'a pas inscrit de but lors de ses trois derniers matches de L1, l'international français n'a jamais connu 4 matches sans marquer en Championnat avec le club de la Principauté. Alors méfiance...

Programme de la 14e journée de Ligue 1 qui sera disputée les vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 décembre (en heures françaises) :

Vendredi :

(21h00) Saint-Etienne - Angers 0-0

Samedi :

(17h00) Marseille - Monaco

(21h00) Lens - Montpellier

Dimanche :

(13h00) Nice - Rennes

(15h00) Nantes - Dijon

Strasbourg - Metz

Brest - Reims

Lorient - Nîmes

(17h00) Lille - Bordeaux

(21h00) Paris SG - Lyon



AFP