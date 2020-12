Publié il y a 6 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

Emmanuel Macron a été testé positif jeudi au Covid-19, poussant une kyrielle de dirigeants européens et français à s'isoler, et le chef de l'Etat, qui a de la fièvre et une "fatigue importante", a néanmoins participé à deux visioconférences.

