Publié il y a 53 minutes / Actualisé il y a 53 minutes

Le nombre de morts causées par l'épidémie de coronavirus en France depuis mars a franchi la barre des 60.

Le nombre de morts causées par l'épidémie de coronavirus en France depuis mars a franchi la barre des 60.

000 vendredi, à 60.229 personnes, selon des chiffres de Santé publique France publiés vendredi.

Les autorités sanitaires s'inquiètent depuis plusieurs jours d'une reprise "préoccupante" de l'épidémie, à la veille des fêtes de fin d'année.

"Nous sommes vraiment sur une augmentation de la circulation du virus, une reprise de l'épidémie", a indiqué Sophie Vaux, épidémiologiste à Santé publique France, au cours d'un point de presse en ligne.

Un constat établi sur la base d'une "reprise" des contaminations sur une base hebdomadaire. La semaine dernière, près de 80.000 tests de dépistage (PCR ou antigéniques) ont été enregistrés, soit 10% de plus que la semaine précédente.

Vendredi, Santé publique France a fait état de 15.674 personnes testées positives sur 24 heures, contre 18.254 la veille. Le taux de positivité, --qui mesure le pourcentage de personnes contaminées par rapport aux nombre de tests--, est à 5,9%, en légère baisse par rapport à 6,1% jeudi.

Le nombre de personnes traitées en réanimation s'établit à 2.764 patients, en baisse par rapport à 2.808 jeudi. Même scénario pour le nombre de patients hospitalisés, à 24.945, contre 25.182 la veille.

Mais les autorités sanitaires s'inquiètent d'un nouvel afflux de malades à la suite de la période des fêtes, malgré l'imposition d'un couvre-feu et l'appel pressant des autorités à limiter les réunions familiales.

La France, qui était déjà "à un niveau préoccupant en termes de nouveaux cas, de charge hospitalière", se trouve "à la veille de deux semaines particulières, qui sont des semaines de congés, de retrouvailles, de rencontres", a dit vendredi Laëtitia Huiart, directrice scientifique de l'agence de santé publique lors de son point de presse.

Le bilan de la pandémie en France est à comparer à celui de l'Italie, avec plus de 67.000 morts, et s'inscrit dans les 504.009 décès enregistrés en Europe. Le Covid-19 a fait au moins 1.662.792 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 11h00 GMT.



- © 2020 AFP