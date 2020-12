Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 5 heures

Pas de répit pour la Premier League qui enchaîne dès samedi sur la 14e journée, deux jours après en avoir fini avec la 13e, avec son nouveau leader incontesté, Liverpool, qui voudra creuser l'écart en ouvrant le bal à Crystal Palace (13h30).

Pour les Reds, qui ont trois points d'avance sur leur plus proche rival, Tottenham, l'occasion est belle avec un déplacement chez le 12e, qui a été très inconstant depuis le début de la saison.

Auteurs d'une prestation convaincante dans le sommet contre les Spurs, mercredi, avec une intensité retrouvée, il reste aux hommes de Jürgen Klopp à élever aussi leur niveau loin d'Anfield.

Hors de son antre, le champion en titre n'a pris pour l'heure que 7 points sur 18 possibles, ce qui lui laisse une marge de progression importante s'il veut asseoir sa domination.

Le calendrier lui est assez favorable, puisque Tottenham aura fort à faire, dimanche, avec la réception de Leicester, 4e à une longueur des Londoniens et excellent voyageur de surcroît, avec cinq victoires en six déplacements.

Avec un seul point pris sur les deux dernières journées, l'équipe de José Mourinho doit retrouver le chemin du succès.

Immédiatement après le match de Liverpool, Southampton, 3e et lui aussi une unité derrière les Spurs, recevra Manchester City qui ne peut plus laisser filer trop de points après deux nuls consécutifs.

Neuvièmes, les Citizens sont déjà à 8 points des Reds et même s'ils ont un match en retard, ils ne souhaitent pas se retrouver dans la situation de l'année dernière où ils n'avaient suivi que de très loin le rythme infernal du futur champion.

Trois autres équipes essaieront de se rapprocher du podium, à commencer par Everton, totalement requinqué depuis deux matches et qui recevra samedi Arsenal encore fragile, malgré son nul méritoire (1-1) contre Southampton.

Manchester United, sur une très bonne dynamique en championnat, avec 16 points pris sur les six dernières journées qui les ont ramené à 1 point du podium, recevra un Leeds imprévisible, alors qu'en clôture de la journée, lundi, Chelsea, retombé à la 7e place, accueillera West Ham qui le talonne, pour essayer de ne pas se faire distancer.

Le programme (en heures françaises):

Samedi:

(13h30) Crystal Palace - Liverpool

(16h00) Southampton - Manchester City

(18h30) Everton - Arsenal

(21h00) Newcastle - Fulham

Dimanche:

(13h00) Brighton - Sheffield United

(15h15) Tottenham - Leicester

(17h30) Manchester United - Leeds

(20h15) West Browich Albion - Aston Villa

Lundi:

(18h30) Burnley - Wolverhampton

(21h00) Chelsea - West Ham



Par Maggy DONALDSON - © 2020 AFP