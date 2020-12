Publié il y a 47 minutes / Actualisé il y a 47 minutes

Le Premier ministre de l'Italie, un des pays les plus affectés par la pandémie de coronavirus, a annoncé vendredi soir un confinement pour les fêtes de fin d'année du 21 décembre au 6 janvier.

Pendant cette période, il sera interdit de voyager d'une région à l'autre, y compris pour se rendre dans une résidence secondaire, sauf pour motif de santé ou professionnel.

Le commerce de détail, dont les bars et restaurants, sera fermé.

En théorie, une seule sortie par foyer et par jour sera tolérée. Les célébrations religieuses seront autorisées jusqu'à 22h.

"Nos experts craignent que la courbe de contagion n'augmente pendant la période de Noël", a justifié Giuseppe Conte à l'issue d'un conseil des ministres.

Le chef de l'exécutif a concédé que les autorités n'avaient ni les moyens ni la volonté de contrôler le respect des mesures de confinement à domicile, mais il a demandé aux Italiens de respecter la limite de deux invités adultes.

Les commerces alimentaires, mais aussi les salons de coiffure, les pharmacies, les bureaux de tabac et les blanchisseries - de même que les librairies - resteront en revanche ouverts.

"Nous pouvons parler de zone rouge", a déclaré Giuseppe Conte, précisant que le confinement serait allégé les 28, 29, 30 décembre ainsi que le 4 janvier. Ces jours-là les commerces seront accessibles jusqu'à 21h, et il sera possible de se déplacer sans justification.

L'Italie compte 60 millions d'habitants et a l'une des populations les plus âgées d'Europe.



