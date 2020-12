Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 14 minutes

Choc en haute altitude: le leader Lille reçoit dimanche (20h00 GMT) son dauphin, le Paris SG, dans l'affiche au sommet de la 16e journée de Ligue 1, cruciale également pour leurs poursuivants Lyon et Marseille, qui doivent rattraper les points abandonnés mercredi.

- Le choc: Lille-PSG -

Un match idéal sous le sapin: Lille (1er, 32 pts) reçoit le Paris SG (2e, 31 pts) dans un sommet alléchant qui verra son éventuel vainqueur prendre la tête du classement.

Ce sont à la fois les deux meilleures défenses... et les deux meilleures attaques du Championnat qui s'opposent au stade Pierre-Mauroy, où jamais le Losc n'a perdu cette saison.

Mais pour l'entraîneur Christophe Galtier, c'est aussi un duel entre "deux équipes fatiguées", dans une période de l'année où "c'est difficile physiquement".

D'un côté, le Paris SG enchaîne les performance sans saveur. "On n'a pas peur, mais nous sommes réalistes, ça va être dur", a acquiescé le technicien Thomas Tuchel, qui espère le retour de Neymar et Marquinhos, blessés.

De l'autre, le Losc est secoué, en plus, par une crise de gouvernance, acculé financièrement, le propriétaire Gerard Lopez a été contraint de céder le Losc quatre ans après sa prise de pouvoir au fonds d'investissement Merlyn Partners. Dans ce contexte très particulier, un choc comme celui-là n'est pas forcément un cadeau.

- Le chiffre: 12 -

Lyon (3e, 30 pts) a enchaîné contre Brest (2-2) mercredi un 12e match consécutif sans perdre en L1 (7 victoires, 5 nuls), soit sa meilleure série depuis l'exercice 2010-2011.

Porté, entre autres, par l'avènement en attaque de la "KTM" (Kadewere-Toko Ekambi-Memphis), Rudi Garcia est dans les temps pour se qualifier pour la Coupe d'Europe en fin de saison.

Mais l'entraîneur lyonnais a un autre chiffre en tête: les deux points perdus bêtement, dans le temps additionnel et en supériorité numérique, face aux Brestois.

Il faudra aller les récupérer à Nice samedi (21h00), si l'OL veut rester sur le podium. "On va essayer de retrouver de la confiance pour Nice", a assuré le défenseur Marcelo.

- L'entraîneur: André Villas-Boas -

Malgré la défaite à Rennes (2-1) mercredi, la première en trois mois en Ligue 1, Marseille (4e, 27 pts) conserve une bonne situation au classement, d'autant plus qu'il compte deux matches en retard.

Cela n'a pas empêché l'entraîneur André Villas-Boas de montrer une grande nervosité. Le Portugais s'en est pris à un journaliste du quotidien La Provence après la rencontre, allant jusqu'aux provocations "front contre front" sur le parking du stade.

Avec lui, son équipe doit retrouver de la sérénité contre Reims samedi (19h00), un club qui lui réussit mal au Vélodrome, avec seulement une victoire sur ses six dernières réceptions.

Programme de la 16e journée de Ligue 1 (heures GMT):

Samedi

(16h00) Metz - Lens

(18h00) Marseille - Reims

(20h00) Nice - Lyon

Dimanche

(12h00) Brest - Montpellier

(14h00) Dijon - Monaco

Nantes - Angers

Saint-Etienne - Nîmes

Strasbourg - Bordeaux

(16h00) Lorient - Rennes

(20h00) Lille - Paris SG



