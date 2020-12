Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Triste soirée en Ligue 1: le leader Lille et le Paris SG se sont neutralisés (0-0) dimanche lors de la 16e journée, endeuillée par la mort d'un jardinier sur la pelouse de Lorient, écrasé par la chute d'une rampe de luminothérapie après le match.

- Un jardinier victime d'un grave accident -

Le week-end de football en France a été marqué par l'accident mortel dont a été victime un jardinier juste après le match Lorient-Rennes, écrasé par la chute d'un portique destiné à réchauffer la pelouse.

Le drame s'est déroulé quelques minutes après le match, alors que les remplaçants rennais étaient encore au décrassage sur le terrain. Ce sont eux qui, très choqués, ont couru prévenir les secours.

L'homme a été évacué dans un état critique après plus d'un quart d'heure de massage cardiaque. Dans la soirée, le maire de Lorient Fabrice Loher a confirmé son décès "suite à la chute accidentelle" du portique.

Selon plusieurs médias, le jardinier était âgé de 38 ans et père de trois enfants.

- Lille et Paris dos à dos -

Au plan sportif, sur les autres terrains, l'affiche du week-end entre Lille et Paris n'a pas offert le spectacle attendu mais profite au Losc (1er, 33 pts), qui reprend les commandes du classement provisoirement abandonnées samedi à Lyon (2e, 33 pts) tout en maintenant l'écart avec le PSG (3e, 32 pts).

Bien organisés au stade Pierre-Mauroy sous le regard du nouveau patron du Losc Olivier Létang, intronisé vendredi avec le rachat du club, Lillois et Parisiens ont surtout joué la prudence: il faut dire que la superstar brésilienne Neymar (cheville) était forfait et que l'attaquant français Kylian Mbappé, ménagé, n'est entré qu'en fin de rencontre.

Le plus beau geste a peut-être été défensif: alors que Burak Yilmaz filait au but, Presnel Kimpembe a réussi un tacle glissé empreint de sacrifice, alors même qu'il venait de se blesser à une cuisse sur sa course défensive (78e). Layvin Kurzawa et Alessandro Florenzi sont également sortis touchés, preuve qu'il est temps que l'année se termine pour les Parisiens, fatigués avant leur dernière sortie de 2020 mercredi contre Strasbourg.

- Resserrement dans la course à l'Europe -

Dans la course aux places européennes, la bonne opération est pour Rennes, vainqueur 3-0 à Lorient pour enchaîner un troisième succès d'affilée.

Les Rennais (5e, 28 pts), victorieux sur des buts de Damien Da Silva (23e), Benjamin Bourigeaud (70e) et Martin Terrier (76e), reviennent à hauteur de Marseille (4e, 28 pts), qui garde l'avantage de compter deux matches de retard.

Derrière ce duo, Montpellier (6e, 27 pts) a arraché le nul à Brest (2-2) grâce à son capitaine Andy Delort, passeur pour Gaëtan Laborde (45e+1) puis buteur providentiel en fin de rencontre (82e).

Mais le MHSC n'a pris qu'un seul point en deux matches après sa défaite contre Metz mercredi à La Mosson (2-0). Pas de quoi pavoiser avant d'accueillir Lille mercredi prochain...

Les Montpelliérains sont talonnés par Monaco (7e, 26 pts), qui a mis fin à sa série de trois défaites d'affilée avec une victoire a minima chez la lanterne rouge Dijon (1-0) grâce à l'Allemand Kevin Volland (15e).

- Bordeaux rebondit, Nantes à l'arraché -

En deuxième partie de tableau, Bordeaux (12e) a rebondi à Strasbourg (2-0) avec deux buts de ses Brésiliens Pablo (38e) et Otavio (66e), qui ramènent les Girondins à la 12e place (22 pts).

Deux rangs plus bas, Saint-Etienne semble aller un peu mieux: l'équipe de Claude Puel ne perd plus depuis fin novembre... mais elle a enchaîné contre Nîmes (2-2) son quatrième nul en cinq journées, sans confirmer la belle victoire obtenue mercredi à Bordeaux (2-1).

Résultat: les Verts stagnent à la 14e place (17 pts), juste devant Nantes (15e, 15 pts) qui a arraché un nul in extremis contre Angers (1-1).

Mené après l'ouverture du score de Romain Thomas (42e), le FC Nantes est revenu sur un but chanceux de Charles Traoré d'une reprise pas très académique de la poitrine (90e+4). Cela reste tout de même inquiétant pour les Canaris avant d'aller défier mercredi l'ogre Lyon, invaincu depuis mi-septembre, pour la dernière journée avant la trêve...



