Publié il y a 36 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a porté plainte début décembre contre six médecins, dont les professeurs Didier Raoult et Christian Perronne, après des propos jugés controversés sur l'épidémie de Covid-19, a-t-il indiqué lundi soir. Contacté par l'AFP, le Conseil de l'Ordre (Cnom) a confirmé ces informations, révélées par l'agence de presse médicale APMNews, sans plus de précisions. L'instance a examiné début décembre une série de plaintes ou de signalements visant des médecins, pour des faits ou propos tenus publiquement sur la pandémie de coronavirus. Elle a décidé de saisir les chambres disciplinaires de première instance de plaintes, ou de s'associer à une plainte en cours à l'égard de six médecins, détaille l'agence spécialisée.

