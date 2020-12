Publié il y a 35 minutes / Actualisé il y a 35 minutes

Avec son but marqué sur un service de Pedri (65e) mardi soir lors de la 15e journée de Liga contre Valladolid, Lionel Messi a dépassé Pelé pour devenir seul recordman du nombre de buts marqués dans un seul et même club, avec 644 buts au FC Barcelone.

Lionel Messi avait égalé le "Roi Pelé" après avoir marqué samedi pour le nul 2-2 contre Valence, mais l'Argentin a dépassé le Brésilien avec ce nouveau but mardi soir à Valladolid.

Messi (33 ans) a marqué 644 buts en 749 matches officiels avec le Barça selon le club (soit un but tous les 1,16 match), tandis que le Brésilien avait marqué 643 buts en 757 rencontres avec le club voisin de Sao Paulo, le Santos FC (soit 1 but tous les 1,17 matches) où il avait joué 18 ans de 1956 à 1974 (avant son départ pour le Cosmos de New York).

Le sextuple Ballon d'Or, sextuple Soulier d'Or et finaliste du Prix Fifa "The Best" 2020 jeudi est de loin le meilleur buteur de l'histoire du Barça (devant les 230 buts de Cesar Rodriguez), le meilleur buteur de l'histoire du Championnat d'Espagne (451 buts, devant les 311 de Cristiano Ronaldo), et le joueur qui a remporté le plus de titres avec le club catalan (34, dont 4 Ligues des champions).

"Félicitations pour ton record historique, Lionel. Mais surtout, félicitations pour ta belle carrière à Barcelone. Des histoires comme les nôtres, des histoires d'amour pour un même club qui durent autant de temps, seront de plus en plus rares dans le football. Je t'admire beaucoup, Leo Messi", a réagi la légende brésilienne sur Instagram samedi soir.

Messi trône désormais seul au sommet de ce record, mais devra encore patienter pour accrocher "O Rei" (le roi, en portugais) sur d'autres records.

Avec entre 757 et 767 buts marqués en matches officiels tout au long de sa carrière selon les sources, Pelé devance encore Messi (714) et Cristiano Ronaldo (754) au nombre total de buts dans une carrière, sélections comprises. Pelé, lui, revendiquait plus de mille buts inscrits... en comptant tous les matches joués, officiels ou non.

Pour autant, si on s'en tient aux matches officiels, le Brésilien semble devancé par l'attaquant autrichien et tchécoslovaque Josef Bican, qui avait inscrit 805 buts.

Pelé reste aussi le meilleur buteur de toutes les sélections de la confédération d'Amérique du Sud avec ses 77 buts marqués sous le maillot brésilien, six devant les 71 de Messi avec l'Argentine.



