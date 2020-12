Publié il y a 48 minutes / Actualisé il y a 42 minutes

La bataille de Los Angeles a repris mardi en NBA et les Clippers ont pris le meilleur sur les Lakers (116-109) en ouverture de la saison, gâchant le retour de LeBron James and co au Staples Center, où les attendaient leurs bagues de champions.

