Le trafic était toujours au ralenti jeudi matin au port de Calais, en raison des blocages en cours à Douvres, selon son président Jean-Marc Puissesseau, qui indique cependant que le port sera ouvert le jour de Noël.

"Pour l'instant, c'est un trafic au compte-gouttes. Seuls deux bateaux sont arrivés depuis ce matin, avec 100 camions a bord", a détaillé auprès de l'AFP M. Puissesseau, précisant qu'en temps normal un ferry peut charger 120 camions. "Le port sera ouvert demain", alors qu'il est traditionnellement fermé le jour de Noël, a-t-il ajouté. "Mais le trafic sera dépendant de la capacité de tests en Grande-Bretagne", où toute personne embarquant devra présenter un test Covid négatif de moins de 72h.

Quelque 6000 poids lourds environ sont toujours bloqués aux alentours de Douvres. Leurs chauffeurs attendent de se soumettre à un test, en vertu d'un accord entre Londres et Paris pour reprendre le trafic vers la France, qui avait été suspendu dimanche minuit après l'identification d'une variante potentiellement plus contagieuse du virus au Royaume-Uni. Les compagnies DFDS et P&O devraient quant à elles préciser plus tard dans la journée leur organisation pour Noël.



AFP