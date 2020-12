Publié il y a 36 minutes / Actualisé il y a 36 minutes

Accroché pendant 50 minutes, souvent maladroit dans ses transmissions, Toulouse a tout de même fini 2020 en beauté en s'offrant sur le fil un succès bonifié (45-23) contre Bordeaux-Bègles dimanche, conservant la 2e place du Top 14.

Avec ce 4e succès d'affilé en championnat, le Stade Toulousain reste dauphin du Stade Rochelais qui le devance d'une unité. Le bonus offensif arraché à la sirène sur un 5e essai signé Maxime Médard, meilleur marqueur en activité du Top 14 (85), lui permet de préserver son avance sur le Racing (3e). L'UBB, battue par ce dernier avant la coupure européenne, encaisse un deuxième revers de suite et reste 8e avec un match à rattraper contre Clermont.

Dans cette affiche entre le dernier champion et la meilleure équipe de la saison passée, interrompue définitivement par la pandémie, Toulouse a toujours fait la course en tête mais a mis 50 minutes, jusqu'à l'essai d'Antoine Dupont, pour se détacher. Au cavalier seul qui se dessinait après un quart d'heure de jeu (13-0) a succédé une belle réaction bordelaise en milieu de première période (19-17).

- Ntamack blessé au visage -

Les Toulousains, qui avaient pris les commandes sur un premier essai signé Yoann Huget (7e), mis sur orbite par les avancées de Romain Ntamack et de Dupont, ont vu les Bordelais revenir à deux points après un beau mouvement de trois-quarts conclu par Yoram Moefana (19e), puis un essai de Thierry Païva initié par Matthieu Jalibert (30e).

Mais un dernier coup de collier avant la pause, avec un deuxième essai inscrit par Selevasio Tolofua (40e), leur a permis de conserver une avance (26-17) que Thomas Ramos avait fait fructifier par quatre pénalités (2e, 14e, 18e, 26e).

En multipliant les passes approximatives, aidées par l'arrivée du grand froid, comme celle de Dupont pour Matthis Lebel (33e), de Pita Ahki pour le même Lebel (38e) ou de Ramos pour Dorian Aldegheri (42e), Toulouse a mis du temps avant de se libérer. Et l'UBB est restée au contact par la botte de Jalibert (45e, 47e, 26-23), jusqu'à ce que Dupont la gratifie de sa "spéciale", une percée dans l'axe et un raffut sur Romain Buros pour filer sous les perches (50e, 33-23).

Pas déstabilisée par la sortie de Ntamack (67e), touché au visage par Rémi Lamerat, l'équipe d'Ugo Mola s'est mise à l'abri avec un 4e essai signé Lebel (69e), au relais d'un bon travail des avants et d'un glissement d'école des arrières, avant d'arracher un bonus longtemps inespéré. Même sans étinceler, Toulouse sait y faire.



Par Raphaëlle PICARD - © 2020 AFP