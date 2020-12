Publié il y a 56 minutes / Actualisé il y a 52 minutes

Environ 18.000 foyers étaient privés d'électricité lundi matin dans l'est et le centre de la France, en raison de la tempête Bella et des fortes chutes de neige enregistrées dans la nuit, a indiqué à l'AFP le gestionnaire du réseau électrique Enedis. Un précédent bilan dimanche soir faisait état de 34.000 foyers sans courant dans l'est et le centre du pays.

