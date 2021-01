Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Plus jeune président de la Vème République lorsqu'il est élu en 1974, Valéry Giscard d'Estaing, mort le 2 décembre à l'âge de 94 ans, se voulait l'incarnation d'une modernité triomphante, issue du centre-droit libéral et démocrate-chrétien qui a bâti l'Europe d'après-guerre. Elu président à 48 ans, il bat sur le fil François Mitterrand et devient le premier non-gaulliste à s'emparer de l'Élysée dans une France qui enterre les Trente-Glorieuses et digère mai-68. Dans ses archives l'AFP a retrouvé les images qui illustrent ce changement d'époque (Photo AFP)

Plus jeune président de la Vème République lorsqu'il est élu en 1974, Valéry Giscard d'Estaing, mort le 2 décembre à l'âge de 94 ans, se voulait l'incarnation d'une modernité triomphante, issue du centre-droit libéral et démocrate-chrétien qui a bâti l'Europe d'après-guerre. Elu président à 48 ans, il bat sur le fil François Mitterrand et devient le premier non-gaulliste à s'emparer de l'Élysée dans une France qui enterre les Trente-Glorieuses et digère mai-68. Dans ses archives l'AFP a retrouvé les images qui illustrent ce changement d'époque (Photo AFP)