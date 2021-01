Manchester United défie son voisin et rival de City dans un choc entre deux équipes qui, après des débuts laborieux, commencent à soigner leur football, mercredi en demi-finales de la Coupe de la Ligue anglaise, alors que Tottenham est ultra-favori mardi contre Brentford (D2).

Depuis début novembre, Manchester United fait à nouveau trembler l'Angleterre: les Red Devils sont invaincus en championnat depuis la 8e journée et ont fait mordre la poussière à Everton en quarts de finale de la Coupe de la Ligue (2-0), soit un bilan de neuf victoires et deux nuls en onze matches.

Ce n'est peut-être pas suffisant pour faire oublier la piteuse élimination en Ligue des champions après deux derniers matches catastrophiques de phase de poules (défaites à domicile 3-1 contre le PSG et 3-2 à Leipzig), mais ManU est tout près de s'offrir son premier trophée domestique depuis sa victoire dans la Coupe de la Ligue 2017.

Il faudra d'abord écarter Manchester City, avant de retrouver en finale, le 25 avril à Wembley, Tottenham ou le club de 2e division de Brentford, opposés mardi soir (20h45).

"C'est bien de disputer des matches importants comme celui-ci, mais cela serait encore mieux qu'on commence à les gagner et à remporter des trophées pour ce club", a prévenu Harry Maguire, le capitaine de Manchester United.

Ole-Gunnar Solskjaer respire un peu mieux depuis que son équipe joue à nouveau les premiers rôles en Premier League (2e, 33 pts). Mais il sera privé pour ce retentissant duel de son attaquant uruguayen Edinson Cavani qui purgera l'un de ses trois matches de suspension infligés pour des propos jugés racistes.

- City décimé -

Son homologue de Manchester City Pep Guardiola devra lui composer sans pas moins de six titulaires habituels. Les Citizens sont en effet décimés par la pandémie de coronavirus qui a mis sur le flanc Kyle Walker, Gabriel Jesus, Ferran Torres ou encore Eric Garcia.

Cela n'a pas empêché City d'aller s'imposer sur le terrain de Chelsea 3-1 en championnat dimanche et de se replacer à la 5e place (29 pts avec un match de moins).

Et surtout, City aime la Carabao Cup, l'appellation officielle de la Coupe de la Ligue, dont les Citizens sont les triples tenants du titre et où leur dernière défaite remonte à octobre... 2016 !

United et City s'étaient déjà rencontrés l'an dernier au même stade de la compétition. Les Citizens l'avaient emporté 3-1 à l'aller à Old Trafford mais s'étaient inclinés 1-0 au retour, sans conséquence.

L'autre demi-finale est a priori plus déséquilibrée, entre Tottenham et Brentford. Un monde sépare les deux clubs londoniens sur le plan du palmarès. Mais le second, qui dispute sa première demi-finale d'une coupe nationale, grandit très vite. Il a raté de peu l'accession à la Premier League l'été dernier et pointe en 4e position du Championnat de 2e division.

Mais pour l'entraîneur de Tottenham José Mourinho, ce match contre Brentford n'est ni plus ni moins "le plus important depuis (sa) prise de fonction" en novembre 2019.

"Ce club attend depuis tellement longtemps un nouveau trophée", a rappelé le technicien portugais alors que les Spurs n'ont plus rien gagné depuis la Coupe de la Ligue... 2008.

Le programme des demi-finales (heure de La Réunion) :

Mardi (23h45): Tottenham - Brentford

Mercredi (23h45): Manchester United - Manchester City



AFP