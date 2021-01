Lueur d'espoir en Birmanie face à la pandémie de coronavirus: l'hôpital de campagne construit à la hâte sur l'un des grands stades de Rangoun est devenu en quelques mois l'un des centres les mieux équipés du pays, avec un taux de survie particulièrement encourageant.

Edifié en septembre sur le stade de football de Thuwana, le centre Ayeyarwady a désormais une capacité de 1.000 lits. 125 unités de soins intensifs, salle de contrôle et équipements modernes, aires de détente pour les soignants: le contraste est saisissant avec la plupart des infrastructures sanitaires du pays dont le système de santé est classé parmi les plus défectueux au monde par l'OMS.

Moins de 200 patients y sont morts du Covid-19 sur environ 10.000 malades accueillis, un taux de survie encourageant dans le pays qui recense près de 130.000 cas et plus de 2.700 décès. Ayeyarwady et un hôpital de campagne similaire dans la ville de Mandalay (nord) servent désormais de centres de formation pour le personnel médical de tout le pays.

Revêtu d'un équipement de protection, le docteur Htet Ko Ko, 30 ans, vient de travailler douze heures consécutives à Ayeyarwady dans une chaleur étouffante. "Peut-être que nous sommes en train de gagner" la bataille. "Mais de nouvelles variantes sont en train d'apparaître dans d'autres pays et elles peuvent entrer en Birmanie à tout moment", s'inquiète-t-il.

Le centre emploie aussi des bénévoles chargés d'une multitude de petites tâches pour faciliter l'hospitalisation des patients, comme la distribution des colis envoyés par leurs proches. "Nous traitons les malades comme s'ils étaient de notre propre famille parce que nous savons qu'ils sont très seuls", relève le volontaire Chit Oo.

Le nombre de nouveaux cas quotidiens a tendance à baisser en Birmanie, mais la cheffe de facto du gouvernement, Aung San Suu Kyi, a mis en garde contre tout relâchement. Le pays a signé un accord avec l'Inde pour recevoir un premier lot de vaccins. Une autre cargaison est attendue de Chine dans les prochains jours.

AFP