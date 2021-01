Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Des policiers l'arme dégainée dans le coeur du Congrès des Etats-Unis, des élus protégés par des masques à gaz, des manifestants brisant des vitres: le Capitole à Washington a sombré mercredi dans un chaos dramatique et des violences inédites dans un lieu si solennel.

La situation a basculé quand des partisans de Donald Trump, brandissant des drapeaux bleus à son nom et portant les casquettes rouges de sa campagne électorale, ont envahi le bâtiment trônant sur la célèbre colline de la capitale fédérale.

Ils ont réussi à pénétrer jusque dans les hémicycles des deux chambres.

Des images du coup de force, prises à l'intérieur du Capitole, temple de la démocratie américaine, révélaient des scènes plutôt dignes d'un coup d'Etat.

A la tension s'est ajouté le tragique quand une femme, à l'identité pour l'heure inconnue, a été grièvement blessée par balle dans des circonstances peu claires. Elle est décédée peu après.

Une bonne part des manifestants semblaient toutefois relativement pacifiques.

"La plupart des gens ici sont prêts à prendre une balle pour défendre nos libertés. Moi oui", affirme à l'AFP Bob Cox, un partisan de Donald Trump de 56 ans, un drapeau bleu "Trump 2020" drapé autour de ses épaules.

Une photo virale montre des agents de la police du Capitole en civil pointant leurs armes en direction d'une porte dont la vitre est brisée pour tenter d'empêcher quiconque d'entrer. Ils s'abritent derrière un banc placé en travers de la porte.

Torse nu et coiffé d'un casque de viking à cornes, un manifestant pose le poing levé à la tribune de la Chambre des représentant. Un autre force le bureau de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, et se fait immortaliser les pieds sur sa table de travail. Un troisième pose tout sourire emportant un pupitre de l'hémicycle.

Des élus publient des selfies pendant leur évacuation. Ils ont le visage protégé par un masque à gaz car les forces de l'ordre, renforcées progressivement au cours de la journée, tentent d'évacuer le bâtiment à coup de gaz lacrymogènes.

Mais les manifestants pénètrent dans le Capitole plus vite que les élus et leurs assistants ne parviennent pas à les en sortir.

"J'étais près de la porte. ils nous ont gazés", raconte un manifestant à l'AFP. "Vous vous rendez compte, ils nous ont gazés!".

Donald Trump avait prévenu qu'il tenterait d'empêcher le Congrès de certifier officiellement mercredi la victoire électorale de Joe Biden, qui doit prendre ses fonctions le 20 janvier.

Mais il n'avait aucun moyen légal de le faire. Il a bien essayé de menacer le vice-président Mike Pence, qui présidait la séance mais dont le rôle était strictement protocolaire.

Mais M. Pence a refusé, s'abritant derrière les "contraintes" de la Constitution.

Dénonçant des élections "truquées", M. Trump a donc appelé ses partisans, qu'il avait réunis à Washington le jour même de la confirmation par le Congrès, à manifester au Capitole.

En quelques minutes, des dizaines puis des centaines de manifestants ont envahi les marches puis la rotonde du Congrès.

Donald Trump avait promis à ses partisans que la journée de mercredi serait "folle". Elle l'a été.

En fin d'après-midi, les forces de sécurité avaient repris le contrôle du Capitole.



